 

“Самое ужасное, когда мужчина обливает грязью своих бывших”. Жена Павлика рассказала о его отношениях с экс-супругой

06.05.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мой муж помогает и всячески поддерживает маму своего сына. Также он помогает своим детям, внукам и маме”, – заявила она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

На вопрос, как она к этому относится, Репяхова ответила, что хорошо.

“Подобные поступки говорят только о благородстве моего мужа. Для меня самое ужасное, когда мужчина обливает грязью своих бывших. От своего мужа я никогда подобного не слышала”, – подчеркнула она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Контекст:Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.
В мае 2020 года пара зарегистрировала отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.
10 января 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне.
От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.
Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / C подконтрольных Баку территорий вернулись домой шестеро армянских солдат

22.12 / Госдума РФ приняла законопроекты о восстановлении вытрезвителей

23.09 / Стала известна дата следующего старта с космодрома Восточный

10.01 / Компания Apple обещает в марте представить обновленный iPad Pro

24.07 / Тегеран предупредил США об ответственности за любое ЧП с иранским авиалайнером

27.08 / Ученые рассказали, как обратить вспять повреждения спинного мозга

19.03 / Украина захотела «выжать» Россию из Крыма

12.01 / Министр Кабмина Немчинов: В Украине одни из наиболее мягких карантинных ограничений

24.03 / СК возбудил уголовное дело о халатности при организации тура в Мурманскую область

16.07 / ЕГЭ по химии в пяти российских регионах перенесли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика