“Самое ужасное, когда мужчина обливает грязью своих бывших”. Жена Павлика рассказала о его отношениях с экс-супругой

“Мой муж помогает и всячески поддерживает маму своего сына. Также он помогает своим детям, внукам и маме”, – заявила она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

На вопрос, как она к этому относится, Репяхова ответила, что хорошо.

“Подобные поступки говорят только о благородстве моего мужа. Для меня самое ужасное, когда мужчина обливает грязью своих бывших. От своего мужа я никогда подобного не слышала”, – подчеркнула она.

Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировала отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

10 января 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне.

От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

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