Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты»

Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко), на которого украинские радикалы объявили «охоту», опубликовал обращение, призвав не беспокоиться за него.

Украинские радикалы объявили награду за информацию о местонахождении Вакуленко, который посетил Киев. В частности, Сергей Стерненко, приговоренный к семи годам за похищение человека, заявил, что «неравнодушные граждане» готовы заплатить около 1 тыс. долларов, другой радикал обещал добавить еще 200 долларов, передает РИА «Новости».

Баста опубликовал в Instagram видео, обратившись ко «всем, кто беспокоился» за него. Он поблагодарил этих людей и заверил, что «все хорошо, беспокоиться не стоило». «Жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю», – сказал он.

Напомним, минкультуры Украины внесло Басту в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны.