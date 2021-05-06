«Победил всех: американцев, англичан, русских и прочую мразь» – Зюганов рассказал, как радовался победе китайца на Олимпиаде

В ходе выступления перед студентами Пекинского университета лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался в любви к Китаю и рассказал, что всегда болеет за спортсменов из этой страны на крупных спортивных соревнованиях.

– Пекинская олимпиада – одна из лучших в истории, даже лучше московской, о которой у меня только лучшие воспоминания. В Москву тогда не всех пускали, но мы с другом брали билет на электричку, а выходил на Казанском вокзале. И вот смотрю я пекинскую олимпиаду. Прыжки в воду. Всегда китайцы побеждают. И тут такой он один против всего мира. Победил всех: американцев, англичан, русских и прочую мразь. Вот так и весь мир против Китая, а побеждает страна, где чтут великих Маркса, Энгельса и Ленина, – отметил Зюганов.

Лидер российских коммунистов назвал КНР образцом демократии и добавил, что его внук окончил китайский университет.

– В Китае до сих пор советская система образования, поэтому лучше учиться здесь, а не на руинах, оставленных капитализмом. Вообще, скажу по секрету, внук тут не только будет жить, но уже и подал документы на вступление в КПК. Нам – коммунистам всех стран, нужно объединяться, – заключил лидер КПРФ.

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