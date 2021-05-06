 

Зеленский включил Ивангая в нацсовет по делам голодомора, а Дудя – в санкционный список

06.05.2021, 8:50, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился включить видеоблогера Ивана Рудского, более известного под псевдонимом Ивангай, в Национальный совет Украины по вопросам голодомора и российской агрессии.

По словам президента, проникновенная речь блогера о судьбе его деда в интервью Юрия Дудя тронула его до глубины души.

– Я ещё никогда не слышал, чтобы молодой человек так описывал эти события. Мы смотрели этот отрывок [из интервью Дудя] на заседании Генштаба. Взрослые мужики, боевые генералы, они плакали, понимаете? Плакали от того, что говорит Ваня. Даже когда с наших складов боеприпасов пропало 30 единиц спецтехники, они так не плакали. Конечно, я тут же распорядился выдать ему орден [героя Украины] и пригласил работать в нацсовет по вопросам голодомора. Первое время Ваня будет работать удалённо из Монте-Карло, а по возвращении в Киев присоединится к нам, – сказал Зеленский.

Одновременно с этим Украина введёт против Юрия Дудя персональные санкции за ведение цензуры в отношении Ивангая. По мнению администрации президента, он намеренно удалил из интервью пламенную речь блогера, чтобы люди не узнали страшную правду о событиях 1930-1935.

Отдельно в качестве причины был указан тот факт, что Дудь отрицает независимость Украины в этот период времени, считая её частью СССР, хоть и указывает на незаконность этой оккупации. Дудю и членам его семьи запрещён въезд на территорию страны сроком на 10 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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