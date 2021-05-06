 

Поклонники обвинили Ольгу Бузову в хайпе на болезни

06.05.2021, 8:20, Разное
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Поклонники популярной российской певицы и ведущей Ольги Бузовой обвинили ее в хайпе на своей болезни. В то же время нашлись и те фанаты, которые искренне переживают за состояние здоровья знаменитости.
Уже больше суток Ольга Бузова не выходит на связь с подписчиками. Сообщается, что она перенесла экстренную операцию. Сейчас ведущая находится в одной из столичных клиник, за ней наблюдают врачи. Об этом рассказал ее пиар-директор Антон Богославский. О причинах проведения хирургического вмешательства он не сообщил. Свои комментарии на этот счет не дала и мать Бузовой.

В последний раз Бузова показывала поклонникам кадры со съемок. Также она обнародовала фотографию с большим букетом сирени. На снимке ведущая выглядела очень жизнерадостной. Хейтеры под публикацией начали писать, что Бузова пытается накрутить подписчиков, распространяя информацию о своей болезни.

По словам некоторых фолловеров, в последнее время Бузову преследует черная полоса. Минувшим летом во время подготовки к номерам на проекте «Ледниковый период» она получила травму. Сразу после своего 35-летия ведущая пережила болезненное расставание с блогером Давидом Манукяном.

Источник: news.rufox.ru



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