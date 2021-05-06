 

Ученые рассказали о повышающем долголетие ингредиенте для приготовления чая

06.05.2021, 8:20, Разное
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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании которого назвали добавляемую в чай корицу ингредиентом, способным повысить долголетие употребляющих его людей. По словам медиков, такое свойство обусловлено защитным действием специи против ряда серьезных заболеваний.
Как пояснили исследователи, включение корицы в пищевой рацион в качестве добавки к чаю может способствовать понижению уровней в крови сахара и “плохого” холестерина ЛПНП, с одновременным увеличением показателя холестерина “хорошего” – ЛПВП. Таким образом, при употреблении упомянутого напитка у его любителя снижаются риски развития атеросклероза, проявления инфаркта или инсульта. Кроме того, невысокий уровень “плохого” холестерина является одним из определяющих факторов профилактики ишемической болезни сердца. Также, как отметили эксперты, снижение уровня сахара в крови сопряжено с уменьшением количества вырабатываемого инсулина, что, в свою очередь позволяет накапливать меньше жировых отложений и в перспективе похудеть.

Резюмируя, специалисты добавили, что в корице содержится целый спектр органических соединений, обеспечивающих продукту противовирусные, противогрибковые и антисептические свойства. Они, в свою очередь, делают чай с корицей одним из лучших напитков для поддержания иммунной системы. Материалы исследования были опубликованы в Organic facts.

Источник: profile.ru



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