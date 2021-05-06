 

В Украине резко увеличилось число жертв COVID-19 и новых случаев коронавируса

06.05.2021, 8:18, Новости дня
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“6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 мая 2021 года. В частности, заболели 113 медработников и 271 ребенок. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1849 человек, летальных случаев – 374, выздоровел 14 351 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране подтвердили 2576 новых случаев COVID-19 и 161 смерть.

По данным Степанова, за 24 часа в Украине сделали 72 373 теста на коронавирус, из них методом ПЦР – 36 945.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (622) и Донецкой области (599).

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 097 024 случая коронавирусной инфекции, скончался 45 451 пациент с COVID-19, выздоровело 1 711 709 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/921600555049607

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
30 апреля 2021 года Степанов озвучил прогноз, согласно которому в июне в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19. Ситуацию глава Минздрава связал с майскими праздниками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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