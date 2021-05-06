Полиция нашла “минера-рецидивиста” полтавской прокуратуры

По данным следствия, им оказался 46-летний мужчина, который уже привлекался к ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании в Полтаве.

Полицейские установили, что 46-летний мужчина в Харькове выполнял ремонтные работы и временно проживал в квартире, из которой звонил, чтобы сообщить о минировании.

Звонок о том, что в здании прокуратуры в Полтаве заложена взрывчатка, поступил в отдел полиции №1 Харьковского райуправления №2 во вторник, 4 мая. Отмечается, что заявитель также сообщил полицейским, где находится.

Сообщение о минировании оказалось ложным. “Причину своего поступка работникам полиции звонивший объяснить не смог”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Контекст:25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал в июле 2020-го, что количество заведомо ложных сообщений о минировании “приобрело угрожающий масштаб”. По его информации, за 2019 год следователи Нацполиции открыли 2 тыс. уголовных производств.

Такое количество является рекордным по сравнению с другими годами. Для сравнения: за весь 2014 год таких производств было 1202, в 2015 году – 643, в 2016-м – 939, в 2017-м – 698, в 2018-м – 741.

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