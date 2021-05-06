 

ОБСЕ за сутки зафиксировала более 200 нарушений режима тишины на Донбассе

06.05.2021, 8:18, Новости дня
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Наблюдатели сообщили о 34 взрывах в Донецкой области. Из них был один разрыв, пять взрывов в воздухе и 28 взрывов неопределенного происхождения. За предыдущие сутки ОБСЕ зафиксировала 64 нарушения, указано в отчете. 

Большинство нарушений произошли в районе к юго-западу от неподконтрольной Украине Горловки, к востоку от Майорска и в юго-восточном направлении от Гнутово. 

В Луганской области СММ ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, в предыдущие сутки там заметили 140 нарушений.

Контекст:
Глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик 22 апреля заявил о расширении боевых действий вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Он рассказал о “беспрецедентных ограничениях” и препятствиях деятельности миссии со стороны боевиков, “многие из которых выглядят умышленными и целенаправленными”.
Украинский штаб операции Объединенных сил на Донбассе сообщил о 19 нарушениях договоренностей о прекращении огня со стороны боевиков 5 мая. Двое украинских военных получили ранения. 
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. В Офисе президента Украины говорили, что российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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