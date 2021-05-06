Вакцинацию от коронавируса завершили в Украине 419 человек

Вакцинацию от коронавируса проводили во всех регионах Украины, в отличие от предыдущих трех суток.

Больше всего доз вакцин ввели украинцам в Киеве (5608) и Днепропетровской области (2583).

В среду большинство прививок сделали препаратами от AstraZeneca – 20 080.

С начала кампании по иммунизации в стране ввели 783 810 доз вакцин от коронавируса. По этому показателю лидирует столица – почти 82 тыс. прививок.

Завершили вакцинацию, то есть получили обе дозы препарата – 419 человек (двое первую дозу получили за границей). Вторую прививку сделали 5 мая 129 украинцам.

Больше всего завершивших вакцинацию от коронавируса – в Полтавской области, 249.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook, что вакцинацию в среду проводили 169 мобильных бригад и 1147 пунктов вакцинации.

По состоянию на 5 мая в очередь на вакцинацию от COVID-19 записались 519 165 человек.

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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