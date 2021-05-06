Возле украинской границы остается 80 тыс. российских военных – The New York Times

По словам источников, “российские военные действительно приказали некоторым подразделениям вернуться в свои казармы к 1 мая – и они действительно отошли от границы”. Но многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, что издание трактует как “сигнал о том, что они могут вернуться, если президент России Владимир Путин решит развернуть их снова”.

Генерал-майор Майкл Репасс, бывший командующий силами специальных операций США в Европе в отставке, который теперь является советником НАТО по специальным операциям на Украине, также заявил, что Россия отвела только часть войск и “сохранила довольно смертоносные силы в регионе”. Он отметил, что россияне “могут захотеть вернуться позже, когда время и обстоятельства будут более выгодными для России”.

Представители администрации Байдена заявили, что они воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он может сравниться – и фактически превзойти НАТО – по количеству военнослужащих, участвующих в учениях США и НАТО в Европе. Речь идет о многонациональных военных учениях стран НАТО Defender Europe, которые стартовали 4 мая, в них принимают участие 28 тыс. военных из Соединенных Штатов и европейских союзников.

Военные аналитики полагают, что развертывание войск Путина явно предназначалось для того, чтобы “быть видимым” – попытка поиграть мускулами и “часть стандартной процедуры Кремля, особенно в начале каденции нового американского президента”.

В то же время чиновники администрации Байдена считают опасным то, что любое наращивание военной мощи может выйти из-под контроля или спровоцировать более глубокий кризис. Уверенности в целях Путина у них нет – и “эта двусмысленность могла быть частью расчетов российского лидера”, отмечает издание.

Некоторые американские официальные лица говорят, что развертывание войск в основном направлено на то, чтобы “разоблачить блеф Соединенных Штатов и Европы” и дать понять Киеву пределы поддержки Запада. Предполагается, что Россия хочет вызвать реакцию Запада, и эта реакция не оправдает надежд украинского правительства.

Россия, возможно, уже достигла этой цели, считает The New York Times. США заявили, что готовы ввести новые санкции против Москвы, и выразили решительную поддержку Украине. Но администрация Байдена не предприняла никаких шагов для продвижения к членству в НАТО или значительного увеличения военной помощи Киеву, отмечают в издании.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. В этом году погибло более 30 украинских военных.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля Шойгу заявил, что все поставленные цели “проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах” достигнуты и что с 23 апреля войска приступят к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля. 1 мая бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко также заявил, что отвод “чисто условный, выведен только личный состав”.

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