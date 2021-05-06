Болсонару назвал себя «очень похожим» на Путина

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что он и глава российского государства Владимир Путин «очень похожи».

Болсонару отметил, что «никогда этого не отрицал». Он поблагодарил Путина за освобождение бразильца Робсона Оливейры, которого встречал в аэропорту. По словам Болсонару, РФ «очень интересна» Бразилии, передает ТАСС.

В 2019 году Оливейру, водителя экс-футболиста московского «Спартака» Фернандо, арестовали при попытке провоза запрещенного в РФ лекарственного препарата – гидрохлорида метадона. Ему грозил срок по обвинению в контрабанде наркотиков. Болсонару заявлял, что в Бразилии это лекарство можно приобрести в аптеке при наличии рецепта и что Оливейра не собирался нарушать закон.