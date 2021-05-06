МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Чукотским морем

Российский истребитель МиГ-31 над акваторией Чукотского моря сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чукотского моря», – передает сообщение ТАСС.

Ранее российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана.