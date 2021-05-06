Египетские фараоны могли быть инопланетными гибридами – ученые

Новое генетическое исследование предполагает, что род египетских фараонов подвергался преднамеренным генетическим манипуляциям со стороны технологически развитой внеземной цивилизации, пишет humansarefree.com.

Результаты исследования могут быть окончательным доказательством того, что строители пирамид были тесно связаны с существами, которые возникли в других частях Вселенной.

Доцент Швейцарского университета (Каир) Стюарт Флейшман вместе со своей командой недавно опубликовали результаты семилетнего исследования, в ходе которого были нанесены на карту геномы 9 древнеегипетских фараонов. Если их выводы окажутся верными, они могут изменить мировую историю.

Флейшман и его команда подвергли драгоценные образцы древней ДНК процессу, называемому полимерной цепной реакцией (ПЦР). В области молекулярной биологии этот метод часто используется для репликации и амплификации одной копии фрагмента ДНК, давая исследователям четкую картину чьего-то генетического отпечатка.

Восемь из девяти образцов дали интересные, но типичные результаты. Девятый образец принадлежал Эхнатону, загадочному фараону 14 века до нашей эры и отцу Тутанхамона.

Небольшой фрагмент высушенной мозговой ткани был источником образца ДНК, и тест был повторен с использованием костной ткани, но были получены те же результаты.

По-видимому, эта повышенная активность в геноме Эхнатона предполагает, что у него была более высокая черепная емкость из-за необходимости размещения большей коры. Но какая мутация заставила бы человеческий мозг расти? Несмотря на годы прорывов в генетике мы до сих пор не открыли такой метод. Могут ли эти 3300-летние свидетельства указывать на древние генетические манипуляции? Была ли это работа продвинутых внеземных существ? Является ли мифология Древнего Египта чем – то большим, чем собрание аллегорических сказок?

Флейшман объясняет: «Теломераза [генетический фермент] расходуется только двумя процессами: экстремальным старением и экстремальной мутацией. Генетические и археологические данные свидетельствуют о том, что Аменхотеп IV/Эхнатон дожил примерно до 45 лет. Этого недостаточно, чтобы поглотить всю хромосомную теломеразу, оставляя после себя одно неудобное, но возможное объяснение».

«Эта гипотеза также подтверждается тем фактом, что анализ с помощью электронного микроскопа выявил признаки нуклеотидного рубца, который является предательским признаком заживления спирали ДНК после воздействия сильных мутагенов».

Означает ли это, что Эхнатон, один из самых загадочных фараонов Древнего Египта, был подвергнут генетической модификации при жизни? Во всяком случае, это утверждение подтверждает теорию о том, что древние пришельцы когда-то посещали цивилизацию, жившую вдоль берегов Нила.

Еще одно интересное свидетельство подтверждает эту гипотезу. На изображении ниже представлены две фотографии под микроскопом костной ткани, взятой из черепа Эхнатона, и другой мумии того же возраста.

– Это, мягко говоря, захватывающее открытие, – сказал Флейшман прессе. – Моя команда и я отправили документы на рецензирование, и мы сделали и переделали тесты достаточное количество раз, чтобы быть уверенными, что они точны. Я не знаю всех последствий наших открытий, но я определенно верю, что они должны, по крайней мере, указать научному сообществу направление, которое было бы немедленно отвергнуто всего несколько десятилетий назад.

Если это исследование верно, то оно может вызвать беспрецедентный сдвиг парадигмы. Если пришельцы активно участвовали в жизни самых могущественных личностей тысячи лет назад, значит ли это, что они вернутся? Возможно, они вообще никуда не уходили.

Но самым важным аспектом было бы существование индивидуумов, прямых потомков царской линии Древнего Египта, которые все еще обладают чужеродными генами, имплантированными в геномы их предков.