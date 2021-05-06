НЛО или загадочный самолет TR3B Astra пролетел над Техасом?

Как всегда, когда дело касается съемки загадочных космических, инопланетных или даже суперсекретных земных летательных аппаратов, свидетели НЛО не только не знают, что такое бытовой телескоп, под рукой у них, как правило, не оказывается даже нормальной видеокамеры или хотя бы смартфона с приличной мыльницей.

А потому неопознанный летающий объект треугольной формы, на днях паривший над домами американского города Мак-Кинни (штат Техас, США), был опять-таки снят, как заметил один из пользователей Сети интернет, как будто на смартфон выпуска начала нынешнего века, а не на современный айфон, который можно обнаружить сегодня в кармане почти каждого жителя США. О телескопах и прочей «фантастической техники» говорить и вовсе не приходится…

Знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг, правда, никак не прокомментировал качество видеоролика, выложенное в Интернете специалистами американской некоммерческой организации MUFON, вот уже полвека занимающаяся сбором сведений об НЛО. Его больше интересовало другое: это инопланетный аппарат или знаменитый американский секретный самолет TR-3B Astra? Скотт пришел к выводу, что это все-таки не TR-3B, поскольку ВВС Соединенных Штатов просто бы не допустили, чтобы секретный военный аппарат был замечен над городом. Это стопроцентный «инопланетянин», делает вывод уфолог.

И при этом существование загадочного TR-3B Astra как бы подтверждается Уорингом, хотя в действительности нет ни одного официального заявления в прессе, что такой самолет реально существует. Каких только сведений о нем нет в Сети интернет – от восторженных, восхваляющих инженерную мысль американских ученых, до полного осмеяния этой информации.

К слову заметим, что качественных снимков и видео TR-3B Astra во Всемирной паутине нет, хотя всевозможных фейков, фантастических и устрашающих, полным полно. Реальный же бесшумный суперсамолет США почему-то ни разу не попал в объектив не только телескопа с хорошей видеокамерой, но даже приличной мыльницы. Впрочем, обратите внимание, что и «инопланетные аппараты» всегда снимаются как-то некачественно. То ли всемогущие инопланетяне не хотят нам давать такие явные доказательства их присутствия на Земле, то ли свидетели НЛО просто подтасовывают карты (специально ухудшают фото- и видеоматериалы – так правдоподобнее).

В любом случае НЛО над американским городом Мак-Кинни – это не TR-3B Astra, а вот что это в действительности, решайте сами…