 

НЛО или загадочный самолет TR3B Astra пролетел над Техасом?

06.05.2021, 7:45, Разное
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Как всегда, когда дело касается съемки загадочных космических, инопланетных или даже суперсекретных земных летательных аппаратов, свидетели НЛО не только не знают, что такое бытовой телескоп, под рукой у них, как правило, не оказывается даже нормальной видеокамеры или хотя бы смартфона с приличной мыльницей.

А потому неопознанный летающий объект треугольной формы, на днях паривший над домами американского города Мак-Кинни (штат Техас, США), был опять-таки снят, как заметил один из пользователей Сети интернет, как будто на смартфон выпуска начала нынешнего века, а не на современный айфон, который можно обнаружить сегодня в кармане почти каждого жителя США. О телескопах и прочей «фантастической техники» говорить и вовсе не приходится…

Знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг, правда, никак не прокомментировал качество видеоролика, выложенное в Интернете специалистами американской некоммерческой организации MUFON, вот уже полвека занимающаяся сбором сведений об НЛО. Его больше интересовало другое: это инопланетный аппарат или знаменитый американский секретный самолет TR-3B Astra? Скотт пришел к выводу, что это все-таки не TR-3B, поскольку ВВС Соединенных Штатов просто бы не допустили, чтобы секретный военный аппарат был замечен над городом. Это стопроцентный «инопланетянин», делает вывод уфолог.

И при этом существование загадочного TR-3B Astra как бы подтверждается Уорингом, хотя в действительности нет ни одного официального заявления в прессе, что такой самолет реально существует. Каких только сведений о нем нет в Сети интернет – от восторженных, восхваляющих инженерную мысль американских ученых, до полного осмеяния этой информации.

К слову заметим, что качественных снимков и видео TR-3B Astra во Всемирной паутине нет, хотя всевозможных фейков, фантастических и устрашающих, полным полно. Реальный же бесшумный суперсамолет США почему-то ни разу не попал в объектив не только телескопа с хорошей видеокамерой, но даже приличной мыльницы. Впрочем, обратите внимание, что и «инопланетные аппараты» всегда снимаются как-то некачественно. То ли всемогущие инопланетяне не хотят нам давать такие явные доказательства их присутствия на Земле, то ли свидетели НЛО просто подтасовывают карты (специально ухудшают фото- и видеоматериалы – так правдоподобнее).

В любом случае НЛО над американским городом Мак-Кинни – это не TR-3B Astra, а вот что это в действительности, решайте сами…



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