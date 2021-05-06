В мире подтвердили почти 154 млн случаев COVID-19, больше всего их на американских континентах

За последние сути, 5 мая, на планете зарегистрировали 721 тыс. новых инфицированных и 11,5 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии выявлено в Северной и Южной Америке – в общей сложности 62,7 млн. На втором месте – Европа с 52,3 млн случаев.

В пятерку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (32,1 млн), Индия (20,7 млн), Бразилия (14,8 млн), Франция (5,6 млн) и Турция (4,9 млн).

За время пандемии COVID-19 скончались на планете, по данным ВОЗ, 3,22 млн пациентов.

По данным Bloomberg на 6 мая, в мире сделали уже более 1,21 млрд млн прививок от коронавируса, вакцинация проходит в 174 странах.

Лидерами компании по иммунизации являются материковый Китай (284,6 млн) и США (249,6 млн).

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—