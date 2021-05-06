На главу полиции Чехии завели дело об утечке информации

Глава полиции Чехии Ян Швейдар сообщил, что против него открыто уголовное дело об утечке секретной информации, касающейся ситуации вокруг взрыва во Врбетице.

Швейдар заверил, что высказывался по данной теме только на закрытых заседаниях, передает РИА «Новости».

Как утверждается в опубликованном Seznam Zpravy материале, первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, собираясь посетить Россию, якобы договориться о том, что Прага не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита РФ – США в столице Чехии, а также о поставке вакцины «Спутник V».

Депутаты чешского парламента в связи с этой публикацией велели кабмину разобраться с утечкой секретной информации. Гамачек пригрозил подать в суд на авторов дискредитирующего его материала, но авторы выразили готовность предъявить доказательства.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек утверждает, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву была частью антироссийской операции.

При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор также заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице.