 

Киев испугался «аннексии» Азовского моря Россией

06.05.2021, 7:08, Новости дня
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что РФ может предпринять «ползучую аннексию» Азовского моря.

Он заявил, что «Азовское море сейчас легкая мишень для России», а «после незаконной аннексии Крыма и установления контроля над Керченским проливом РФ может совершить ползучую аннексию Азовского моря». По его словам, РФ якобы «постоянно усиливает там свое военное присутствие и перекрывает торговые пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Кулеба выразил беспокойство в связи с военными учениями на юге России. Он заявил, что «даже если это учения, то они отрабатывают окружение Украины, наступательную операцию против Украины», передает ТАСС.

При этом в саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена он «не видит ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере пока». Кулеба сказал, что «смотрит на это с позиции профессионального дипломата». Он не исключил, что саммит позволит Украине выиграть время на фоне роста напряженности в Донбассе, поскольку, по его словам, РФ не будет предпринимать каких-либо действий, пока идет подготовка к встрече.

Глава украинского МИД собирается обсудить со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Киеве закупку систем ПВО, а также противоснайперского оборудования: «Я хотел бы дать понять, что речь идет не только об их поставках Соединенными Штатами, но и о покупке у США».

Кроме того, Украина надеется, что США будут видеть в ней «восточную границу демократии», это подразумевает включение страны в НАТО. «Путь к членству в НАТО уже находится на столе», – сказал он Кулеба, подчеркнув при этом, что вопрос членства в альянсе не может быть решен «за один день», но на Украине хотят получить «пошаговую дорожную карту вступления в НАТО». Кулеба полагает, что «США могут помочь в этом вопросе».



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