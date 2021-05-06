Мнение: Бедная Индия – вымерла от ковида?

“Чудовищная эпидемия ковида” ощутимо выдыхается в медийном пространстве. Я говорю о медийном пространстве, а не о реальности, поскольку в реальности, как все мы понимаем, никакой “эпидемии ковида” и не было – ни по каким цифрам ковид ни на “эпидемию”, ни на “пандемию” никогда не тянул. Но зато в медийной сфере – да, там “эпидемия” бушевала будь здоров! Такой массированной обработки мозгов обывателей – столь целенаправленной и односторонней – пожалуй, еще не знала история.

Однако всему приходит конец; как ни беснуйся – а истерика тоже надоедает. 15 месяцев уже! Ну куда, право слово… Каким бы тупым ни было общество (причем и на Западе, и на Востоке), как бы легко оно не поддавалось панике – долго играть на одной струне невозможно.

Хотя хочется. С каждым днем все более очевидно, что так называемые “элиты” абсолютно не готовы сворачивать цирк со всеми этими клоунскими масками, запретами и карантинами. Они еще не наигрались, им надо еще. Однако болтать чушь про “легкие в труху” уже невозможно – приелось; значит, надо повышать градус страха. Поэтому решили раздувать… Индию.

Чем привлекла медиатехнологов Индия, почему для новой стадии запугивания решили выбрать эту страну? Главное, по всей видимости – из-за ее огромности. Про Индию в Европе и США толком никто ничего не знает, кроме того, что там дофига народу, постоянная жара и все сидят друг у друга на головах; и это хорошо, потому что можно рисовать любые “чудовищные цифры” – люди поверят. Тем более, что техника рисования отработана, даже особо делать ничего не надо: просто “увеличиваешь количество тестов” в полуторамиллиардной стране – и вуаля: 200 тысяч зараженных в день, 300 тысяч зараженных в день, 500 тысяч зараженных в день…

Обыватели во всем мире очень плохо понимают порядок цифр по странам, все ориентируются, как школьники-малолетки, на абсолютные значения; скажешь про “300 тысяч зараженных” – “ух ты, много!” Дальше можно наплести про какой-то особый “индийский штамм” – и дело в шляпе. “Если к нам в Албанию переберется индийский штамм – у нас тоже будет 300 тысяч зараженных в день! Какой ужас!!”

И блогеры-журналисты спешат выполнять важное задание (надеюсь, по зову сердца) – делают свою маленькую лепту в общее дело запугивания. Вот, к примеру, Арина Холина (обозреватель-феминистка, которая вообще-то больше за свободный секс и освобождение женщин Востока) выполняет свою ковидную миссию в Фейсбуке:

“Пока Индия полыхает (увы, буквально) от ковида, а остальные страны либо окукливаются, либо готовятся окукливаться, – у нас вакханалия внутреннего туризма, очереди в рестораны (недавно все телеграммы писали, что в модные места за две недели надо записываться), ну и прочие народные гуляния. Это как бы немного странно. Ибо третья волна грядет. Ну да, она захватила Индию, Бразилию и прочие места, куда ковид ворвался позднее, но таки. Понятно, что с большим или меньшим успехом всем придется пережить еще один локдаун…” и т.д.

“Третья волна грядет”, “Индия полыхает”, “пережить локдаун” – все необходимые мемы на месте. Абсолютно фуфловые, ровно НИ О ЧЕМ не говорящие цифры “тестирований”, которые к тому же можно вертеть в любую сторону по желанию заказчика, второй год успешно используются для оболванивания публики. Но публика и не хочет ни во что особо вникать, она привычно пугается непонятно чего, а кто-то и впрямь начинает думать, что бедную Индию в эти дни буквально выкашивает “чудовищный ковид”.

И вот тут забавен комментарий от другого популярного фейсбучника, Альфреда Коха, живущего в Германии последние лет 10. Кох подмечает:

“Сравнение смертности от ковида-19 на 100 тыс. жителей в EU и Индии. В EU смертность в 10 (десять!) раз выше.

Но катастрофа – в Индии! Не перепутайте! Там людей жгут! Представляете? Ужас!”

В Индии с “переполненными реанимациями” смертность от ковида в 10 раз ниже, чем в ЕС. Это все, что нужно знать об очередной попытке нагнать медийную панику и подержать на этом людей в намордниках еще год-другой.