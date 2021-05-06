 

Женщина из Мали родила девять детей

06.05.2021, 6:14, Новости дня
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Проживающая в Мали в городе Томбукту Халима Сиссе родила сразу девять детей – пять девочек и четырех мальчиков, сообщают местные СМИ.

Малийский новостной портал «Малиуэб» информирует со ссылкой на заявление министерства здравоохранения и социального развития Мали, что после пребывания в больнице в столице страны Бамако «Халима была по личному распоряжению временного президента Мали Ба Ндао доставлена 30 апреля в Марокко для родов», 4 мая «у нее появились девять новорожденных», передает ТАСС.

Отмечается, что мама и дети чувствует себя хорошо.

На одну женщину в Мали, по данным Всемирного банка, приходятся 6,3 детей. По данному показателю Мали уступает в мире только соседней стране – Нигеру.

Мали входит в Африке в тройку стран с самым молодым населением, средний возраст жителя страны составляет 16,3 года.



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