СМИ: Губернаторы запустили обновление элит в регионах

Губернаторы запустили масштабное обновление элит в регионах, это показали праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму. По оценкам экспертов, реальная конкуренция ожидается минимум в 20% округов.

На предварительном голосовании развернулась борьба между действующими депутатами, выдвиженцами от новых губернаторов и победителями кадровых кремлевских конкурсов. По оценкам экспертов, реальная конкуренция ожидается минимум в 20% округов. На этом фоне ЕР 5 мая проведет для кандидатов специальное обучение по праймериз, передает Ura.ru.

По словам источника в «Единой России», в 2021 году праймериз более конкурентны, чем пять лет назад. «Мы сравниваем с 2016 годом, с кампанией в Госдуму, сейчас у нас в среднем 10 человек на место, тогда было 7 человек», – сообщил он.

Источник отметил, что большую роль в обострившейся конкуренции сыграла смена губернаторов и их стремление обновить элиту в регионах. Так, одни из самых конкурентных праймериз ожидаются в республике Алтай. По словам собеседника, здесь борьба развернется между депутатом Госдумы Родионом Букачаковым и молодыми кандидатами – полуфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России» Айдаром Мызиным и спортсменом Виталием Уиным.

Мызин пять лет назад занял третье место на праймериз, а два года назад избрался депутатом алтайского Госсобрания. Уин в 2017 году стал депутатом Горно-Алтайского горсовета, но вскоре сложил полномочия. Учитывая, что голосование проходит по смешанной схеме, в том числе в электронном формате, большие шансы у более молодых кандидатов, умеющих работать в интернете, – Мызина и Уина, сказал источник.

В Магнитогорском округе №192 (Челябинская область) будут соперничать действующий депутат Госдумы Виталий Бахметьев и победитель проекта ЕР «Политстартап» и кремлевского конкурса «Лидеры России. Политика», экс-глава Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов. В Самарской области в округе №162 ожидается борьба между гендиректором «Тяжмаша» Андреем Трифоновым и депутатом Госдумы Евгением Серпером. «Оба этих человека на проигрыш не пойдут», – отметил источник.

На праймериз по Владивостокскому округу №62 (Приморский край) зарегистрировано 15 кандидатов. Конкуренция развернется между депутатом краевого заксобрания Александром Щербаковым, который также является замруководителя Волонтерского центра партии, и коммерческим директором ЗАО «Курортстройсервис» Розой Чемерис. «Если выдвижение Щебракова прогнозировалось, ставка делалась на него, то с выдвижением Чемерис, его успех не очевиден», – сказал собеседник.

Особое внимание в партии обращено к праймериз в Хакасии, главой которой является коммунист Валентин Коновалов. В предварительном голосовании участвуют 16 человек. Основная борьба ожидается между секретарем регионального отделения ЕР Сергеем Можаровым, руководителем штаба ОНФ Евгением Мамаевым и главой Аскизского района Абреком Челтыгмашевым. По словам источника, Челтыгмашев – представитель коренного народа, из известной в республике семьи, поэтому его шансы на победу оцениваются несколько выше, но успех все же не очевиден.

В 66-м округе Ставропольского края действующий депутат Госдумы Ольга Тимофеева неожиданно решила баллотироваться по одномандатному округу, а не по списку, как это было пять лет назад. В праймериз она участвует по округу своего коллеги по Госдуме Александра Ищенко. Конкуренцию им составит спикер краевой думы Геннадий Ягубов. Все трое имеют авторитет и ресурсы. «Наверное, из всех округов это будет самый жаркий», – прогнозирует источник в ЕР.

В Липецкой области зарегистрировано 39 кандидатов. Борьба ожидается между выпускником партийного проекта «ПолитСтартап» спикером Липецкого горсовета Александром Афанасьевым и депутатом Госдумы Владимиром Богодуховым. Третьей участницей может стать глава местной МГЕР Светлана Карелина.

Во всех этих регионах, кроме Ставропольского края, с последних выборов в Госдуму сменились губернаторы. Всего с сентября 2016 года новые главы появились в 64 регионах из 85-ти. В этих субъектах расположены 137 одномандатных избирательных округа из 225-ти.

Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин объяснил высокую конкурентность праймериз «масштабной ротацией губернаторского корпуса и выстраиванием новых внутриэлитных конструкций в регионах, в том числе через продвижение новых политиков».

В свою очередь глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), член Высшего совета ЕР Дмитрий Орлов среди других причин высокой конкуренции на праймериз называет «массовый призыв общественников и участников кадровых проектов «Политстартап» и «Лидеры Россия. Политика» к участию в борьбе за думские мандаты».

Костин добавил, что пока высокая конкуренция ожидается в 20% округов, но уточнил: «20% – условный показатель, который основан на предварительном анализе кампаний уже выдвинувшихся кандидатов». Окончательно картина станет известна по итогам выдвижения участников, которое завершится 14 мая.

Политтехнолог выделяет несколько сценариев борьбы на праймериз. Первый – это когда «два политических тяжеловеса оспаривают право стать кандидатом». «В этом случае, как правило, борьба разворачивается между опытными политиками, действующими депутатами или федеральными фигурами», – отметил политолог. Второй сценарий – это борьба «дебютантов против тяжеловесов». «Как правило, большинство кейсов связанных с обновлением и кадровой перезагрузкой Единой РФ появятся в результате реализации именно этого сценария», – сказал Костин.

Орлов считает, что конкуренция на праймериз «сопоставима с уровнем 2016 года». «Жесткая конкуренция, где противостоять друг другу будут примерно равные или сопоставимые по уровню поддержки кандидаты, будет, по оценке АПЭК, в 25%-30% округов», – полагает эксперт.

Как сообщил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, очевидные фавориты есть только «примерно в половине округов». Высокую конкуренцию на праймериз политолог объясняет тем, что для одномандатников победа в них – это «порядка 70% успеха на выборах в сентябре». По мнению президента Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексея Куртова, конкуренция появляется благодаря «открытой модели голосования и возможности заявиться на праймериз любому, кто не является членом другой партии».

Для всех участников праймериз «Единая Россия» 5 мая организует специальное обучение. В пресс-службе партии сообщили, чтообучение проведут замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев и замруководителя Центрального исполкома ЕР, руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов. «Кандидатам расскажут обо всех аспектах [праймериз] – от правовых до психоэмоциональных, на которые надо обратить внимание для того, чтобы претендовать на победу и быть эффективным кандидатом», – добавил Перминов.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах в Госдуму. Праймериз пройдут по всей РФ с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако позже было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от «Единой России» утвердит съезд партии.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы: состоятся прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.