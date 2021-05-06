ВТО призвала Россию и Китай увеличить поставки вакцин в другие страны

Государствам, которые разрабатывают вакцины от коронавируса, следует изучить возможность увеличить поставки в другие страны, сообщила гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Она считает, что «такие страны, как Россия, Китай, Бразилия, Куба, которые разрабатывают вакцины или уже делятся своими вакцинами с другими, должны изучить способы увеличения поставок», передает РИА «Новости».

Оконджо-Ивеала сообщила о необходимости «увеличить объем вакцин в мире». Она также отметила, что «те, кому необходимо получить разрешение ВОЗ на экстренное использование, чтобы обеспечить доступ к своим вакцинам, должны это сделать». Гендиректор ВТО призвала мобилизовать для производства вакцин уже существующие мощности, которые есть, например, в Индии, Пакистане, Индонезии и Бангладеш.