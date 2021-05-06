“С минимальными остановками”: Медик рассказала о периодичности заболевания COVID-19 в будущем

Медицинский эксперт Анча Баранова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками своим прогнозом по вероятной заболеваемости COVID-19 в недалеком будущем. По словам медика, анонс повторения болезни составлен на основании международных исследований.

Как информировала специалист, американские исследователи в течение последних 8 лет занимались сбором образцов сыворотки крови у 3,5 тысяч жителей Мичигана (США), параллельно проводя среди исследуемых диагностические мероприятия по выявлению вирусных инфекций. В итоге они смогли идентифицировать более тысячи случаев инфицирования коронавирусами старых типов 229Е, ОС43, NL53 и HKU1. Также каждую осень медиками определялся в сыворотках участников научной работы титр антител к каждому из спайк-белков. Анча Баранова отметила, что реинфекции HCoV были в своем роде прецедентом в упомянутой группе. При этом около тысячи эпизодов коронавирусных простуд имели место в группе из семи сотен человек. “Документированные реинфекции составили 30%. Некоторые бедолаги болели “с минимальными остановками” – один из испытуемых страдал от коронавирусов аж 13 раз!” – добавила эксперт, представляющая Школу системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США). Резюмируя, исследователи пришли к выводу, что, с учетом реинфекций любого типа, средний временной период до повторного заражения составлял 505 дней. При этом наличие более раннего коронавирусного заражения повышало риск появления последующего более, чем вдвое. После перенесения полученных данных на актуальный в настоящее время COVID-19, исследователи заявили о прогнозированном ожидании реинфекции в среднем раз в два года.

Немаловажным является факт того, что, вне зависимости от статуса по каждой инфекции, в сыворотках исследуемых проводилось измерение уровней антител к спайк-белкам. Примечательно, что это показатель после заражения коронавирусом несколько повышался, не особенно снижаясь после выздоровления. Впрочем, как отметила Баранова, данные антитела не оказывали значительно влияния на риск реинфекции.

Завершая публикацию, медик оценила эффективность вакцинации против SARS-CoV-2 в свете слабой защиты антителами от коронавируса при постоянных мутациях патогена. “Данные про антитела и меня не совсем вдохновляют. Будем надеяться, что к пост-вакцинальным антителам эти данные не относятся”, – подытожила профессор Анча Баранова.