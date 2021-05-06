Израильские вертолеты нанесли удар по территории Сирии

Израиль нанес удар по командному пункту шиитских отрядов Хезболлы в Сирии, сообщают СМИ.

Атака израильских вертолетов произошла в провинции Эль-Кунейтра в 40 км к югу от Дамаска. Сведений о погибших и раненых в рядах шиитских бойцов не поступало. Силы Хезболлы сражаются на стороне правительственных войск Сирии, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Хадас».

Накануне Израиль нанес авиаудары по гражданским объектам в сирийской провинции Латакия, один человек погиб и шесть пострадали.