Израильские вертолеты нанесли удар по территории Сирии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Израиль нанес удар по командному пункту шиитских отрядов Хезболлы в Сирии, сообщают СМИ.
Атака израильских вертолетов произошла в провинции Эль-Кунейтра в 40 км к югу от Дамаска. Сведений о погибших и раненых в рядах шиитских бойцов не поступало. Силы Хезболлы сражаются на стороне правительственных войск Сирии, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Хадас».
Накануне Израиль нанес авиаудары по гражданским объектам в сирийской провинции Латакия, один человек погиб и шесть пострадали.
Смотреть комментарии → Комментариев нет