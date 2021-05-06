Британия решила направить к Джерси корабли после угроз от Франции

К острову Джерси, коронному владению Великобритании в проливе Ла-Манш, направят два патрульных корабля, сообщила канцелярия британского премьера.

Париж пожаловался на установление ограничений на вылов рыбы в прибрежных зонах Джерси. Франция считает это нарушением соглашения о Brexit. Как сообщил французский министр по делам моря Анник Жирарден, «что касается Джерси», Франция могла бы прекратить «подачу электроэнергии через подводный кабель», передает ТАСС.

Глава правительства Борис Джонсон обсудил с властями острова возможную энергетическую блокаду, заявив о «необходимости деэскалации напряженности и продолжения диалога межд властями Джерси и Франции по вопросам доступа к зонам вылова рыбы». При этом Лондон подтвердил «неизменную поддержку Джерси и подчеркнул, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной». «В качестве предупредительной меры Британия направит два патрульных корабля для наблюдения за ситуацией», – приводит РИА «Новости» текст сообщения канцелярии.

Напомним, вопрос о рыболовстве был одним из самых спорных при выходе Великобритании из ЕС. В полночь с 30 апреля на 1 мая Евросоюз и Великобритания завершили все формальности по выходу Соединенного Королевства, Brexit полностью завершился.