 

Мнение: О позорно быстрой сдаче Крыма Украине

06.05.2021, 5:04, Разное
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Ну вот и прилетела #новость…

Хотя, признайтесь честно, как на духу́, хотя бы сами себе, тихонечко, чтобы никто не слышал… Ну вы ведь втайне, в глубине души, на периферии сознания ожидали такого… Спинным мозгом, хитрым крестьянским – а оно тут у всех в каком-то поколении землепашеское – нутром чувствовали…

Что ж… Убеждайтесь в правоте самых сокровенных опасений…

Сначала о главном герое.

Кто сдал #Крым, который столетиями был российским, Украине? Сдал оптом, не торгуясь, с Ялтой и Севастополем, городом русских моряков?

Да, есть такой человек! Все его знают и подавляющее большинство – помнят. Первый всенародноизбранный президент России Борис #Ельцин. Его соратники признались…

Бывший вице-премьер в правительстве Бориса Ельцина Михаил Полторанин рассказал о некоторых обстоятельствах его отказа присоединять Крым в период цивилизованного развода бывших республик бывшего #СССР. Об этом 80-летний пенсионер сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Михаила Полторанина, Москва прорабатывала сделку с Киевом, по итогам которой #Россия забрала бы Крым себе, а #Украина в течение десяти лет бесплатно получала бы газ. Полуостров при этом стал бы автономией, открытой обеим странам.

«Это была бы хорошая сделка. Но… Борис Ельцин не захотел. Он говорит: “Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот”», — вспоминал политик, занимавший в то время должности министра печати и члена Государственного совета при Президенте РСФСР. И переговоры свернулись. Крым, по сути, был сдан Украине «просто так».

Отчасти правоту этой версии подтвердил бывший глава ельцинской администрации Сергей Филатов. По его воспоминаниям, в 1991 году, на фоне развала Советского Союза, делегации из Крыма, Донецка и Луганска просили оставить их в составе России и не отдавать Украине. Но Москве пришлось отказать, потому что наиболее остро тогда стоял вопрос атомного вооружения. И спустя три года появился Будапештский меморандум…

По сути, это означает, что Крым тогдашние российские власти разменяли на несколько десятков, может быть, сотен советских ракет с ядерными боеголовками, дислоцировавшимися на территории УССР. Причём в переходе ядерного арсенала СССР под «эксклюзивный контроль» России больше всего были заинтересованы #США и НАТО в то время.

Единственный вопрос, почему вся эта информация появляется именно сейчас, 30 лет спустя…

А вы верите, что именно Борис Ельцин сдал в 1991 году Крым и Севастополь Украине?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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