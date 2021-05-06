 

Dagens Nyheter – вакцинная дипломатия обеспечивает России и Китаю геополитические преимущества

06.05.2021, 4:56, Новости дня
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Пока ЕС и США не спешат делиться вакцинами с бедными государствами, РФ и Китай пошли другим путём — они предлагают странам Африки, Азии и Европы вакцины в обмен на разрешения строить дороги, закупки энергии или инвестиции в бизнес. Как пишет Dagens Nyheter, Москва и Пекин понимают, что что вакцина на данном этапе — лучшая из доступных валют, и пытаются извлечь из этого максимальную выгоду, поэтому вакцинная дипломатия обеспечивает им геополитические преимущества и ускоряет изменение баланса сил.


Reuters

Индия могла бы стать центром международной торговли вакцинами, но сейчас, по сути, прекратила весь экспорт, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Как пишет Dagens Nyheter, в странах по всему миру не хватает миллионов доз вакцины. Вакцинация в 92 странах с низким и средним уровнем доходов на сегодняшний момент откладывается: они полностью зависят от COVAX — платформы ВОЗ по распространению вакцин, где важнейшую часть составляют препараты из Индии. 

По словам профессора эпидемиологии глобальных инфекций Каролинского института Анны Мии Экстрём, в результате нежелания ЕС и США делиться с бедными странами умирают люди, которых иначе можно было бы спасти. Кроме того, возникают новые мутации, из-за которых падает эффективность существующих вакцин. Наконец, дефицит препаратов и продолжающееся распространение инфекции грозят продолжением карантинов, которые чреваты огромными последствиями для мировой экономики. От этого пострадают и США и ЕС, которые ограничивают международную торговлю вакцинами и пытаются остановить продажу вакцин Pfizer/Biontec за рубежом.

В свою очередь Китай и РФ пошли другим путём и, в отличие от США, ловко сочетают вакцинную дипломатию с торговыми соглашениями. Эти страны предлагают странам Африки, Азии и Европы вакцины в обмен на разрешения строить дороги, закупки энергии или инвестиции в бизнес. По словам Экстрём, они осознали, что вакцина на данном этапе — лучшая из доступных валют, и пытаются извлечь из этого максимальную выгоду.

«Вакцинная дипломатия обеспечивает Китаю и РФ геополитические преимущества и ускоряет изменение баланса сил. Из-за своих краткосрочных действий США и Европейский союз здорово потеряли в репутации и влиянии на многие страны Африки и Азии, чья роль в мировой экономике скоро вырастет», — говорит Анна Мия Экстрём.

Она считает, что сейчас самое важное — сделать так, чтобы как можно больше стран стали самодостаточными в сфере вакцин.

«Складывается ощущение, что Джо Байден наконец прислушался к критике и, надеюсь, он воспользуется шансом и поправит репутацию США. Его примеру должен последовать и ЕС. Мир уже раскусил двойную игру», — заключает она.



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