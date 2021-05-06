Welt – избиратели Трампа надеются, что он вернётся и «спасёт Америку»

Дональд Трамп должен вернуться в политику и спасти Америку, отвоевать её обратно у карьеристов, которые хотят разрушить страну и ничего не делают для её граждан, — так считают многие, в первую очередь, в сельской Америке. Сам экс-президент США, тем временем, собирает средства через онлайн-пожертвования и продажу товаров со своей символикой и, по его словам, серьёзно обдумывает возможность выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, передаёт немецкий телеканал Welt.

Джо Пёрди надеется на 2024 год и на возвращение своего политического идола. Флаги с изображением Трампа развеваются перед домом 42-летнего жителя Мериленда. Как и отец, его сын с гордостью носит свою кепку с Трампом.

ДЖО ПЁРДИ, избиратель Трампа: Он должен спасти Америку, отвоевать её обратно у этих политиков-карьеристов, которые хотят разрушить нашу страну. Они отправляют наши деньги за границу, не поддерживают наших бездомных, они ничего не делают.

Так думают многие, прежде всего, в сельской Америке. А сам экс-президент? Он собирает средства через онлайн-пожертвования, цель которых на его вебсайтах подробнее не уточняется. Он продаёт товары для раскрутки: кепки, соломинки для напитков, стаканчики для кофе, садовые стенды с надписью «Я не виноват, я голосовал за Трампа».

Недавно он выступил в этом подкасте. Хочет ли он снова выставить свою кандидатуру?

ДОНАЛЬД ТРАМП, 45-й президент США: Я очень серьёзно обдумываю этот вопрос. Если посмотреть на опросы за меня, они явно положительные. Если я снова буду выставлять свою кандидатуру, я, вероятно, сообщу об этом после промежуточных выборов в следующем году.

Свою резиденцию во Флориде экс-президент сейчас покидает лишь изредка. Зато его прежний вице-президент Майк Пенс теперь впервые показался на публике.

«Они хотят больше контроля в правительстве, сорят деньгами, забирают у нас нашу свободу, — ругает он демократов. — С меня достаточно».

Завтра важный день и для Дональда Трампа: Facebook принимает решение относительно разблокировки аккаунта бывшего президента после почти четырёх месяцев.

Дата выхода в эфир 04 мая 2021 года.