 

Обозреватель – в Днепре неизвестные вывесили на крыше огромный флаг со Сталиным

06.05.2021, 4:56, Новости дня
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В преддверии Дня Победы в украинском городе Днепр на крыше здания охраны автостоянки неизвестные вывесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина и советской символикой. Как передаёт «Обозреватель», после визита полицейских флаг со здания сняли.


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В украинском Днепре на крыше здания охраны автостоянки неизвестные вывесили огромный флаг с изображением Иосифа Сталина и советской символикой. Как пишет «Обозреватель», соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Игорь Куликовский . 

«В Днепре на здании охраны автостоянки прицепили фла … зна… пра… Короче, хрень какую-то повесили. Я так понимаю, некоторые договорённости 2014-го с некоторыми слоями (недобитыми( зачеркнуто)) — уже не действуют», — написал Куликовский.

Как отмечает издание, флаг позже сняли с крыши после визита полиции. Об этом в комментариях к фото сообщил начальник инспекции по вопросам благоустройства днепровского городского совета Руслан Мороз.

«Уже всё. Какой штраф? Это уголовная статья. Компетенция либо полиции либо СБУ», — написал он.



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