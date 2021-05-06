 

Чьи баксы, Света!?!? (видео)

06.05.2021, 4:36, Разное
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Все помнят кадры с обыска у Тихановского, когда за диваном были обнаружены 900 тысяч долларов. Мама Тихановского Софья Ефремовна тогда сказала, что это деньги ее, собирали вместе с сыном.  

И вдруг Светлана Тихановская заявляет, что впервые видит эти деньги и удивляется, мол, были бы у них такие богатства Сергей бы не пошел в «революцию».

Тогда все оппо сми взахлеб говорили, что деньги подбросили.

А потом и Сергей Тихановской собственнолично заявил, что эти деньги не его, а ему их подбросил Вакульчик (глава КГБ в 2020 году).

Получается, кто-то врет? Чтобы ответить на этот вопрос, послушаем телефонный разговор между свекровью и Светланой Тихановской, где мама Сергея утверждает, что про деньги сына она знала давно.

А потом и журналисты попались на лжи. Мать им также сказала правду про деньги, но он продолжали стоять на своем, мол, деньги подкинули. Настоящие пропагандисты.



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