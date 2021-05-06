 

Мнение: Наполеон – часть нас!

06.05.2021, 4:30, Разное
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Макрон по случаю 200-летия со дня смерти Наполеона Бонапарта, посетил Мавзолей Наполеона и сделал целый ряд восхваляющих Наполеона заявлений.
Наполеон с точки зрения Макрона часть Франции и его нельзя "отменить", если это кому-то сейчас хочется. Наполеон великий законодатель, строитель и стратег. Он конечно злоупотреблял личносй властью, восстановил рабство и делал другие нехорошие вещи, но Франция будет брать лучше от Наполеона, то что являлось и является прогрессивным. В целом, выступление перед могилой Императора было построено по принципу, хорошего было больше чем плохого. Косяки конечно были и мы о них помнить будем, но определяющим будут именно достижения Наполеона. У нас сейчас по такой формуле как правило оценивают Сталина.

Дебилов с криками "надо похоронить Наполеона по-христиански", а Мавзолей переделать в музей рабства, в районе Дома Инвалидов замечено не было.
Также отсутствовали активисты требующие вынести Наполеона из Мавзолея за восстановление рабства – они ограничились критикой в сети.
Французы по поводу "корсиканского чудовища" в целом не сильно комплексуют, как и ранее он остается одной из популярных исторических фигур, с которыми ассоциируется французская история.

Говоря о самом Наполеоне и моем отношении, то конечно – это выдающийся человек изменивший мир, в том числе и преступными методами. Как полководец он был на голову выше, нежели политик, что во многом предопределило недолгий период существования Французской Империи.
Проценты хорошего и плохого в Наполеоне по формуле Мао Цзедуна каждый может сам подсчитать. Но что приятно осознавать, именно наша страна приложила свою руку к его историческому поражению – поход на Россию надломил империю Наполеона и от этого удара он уже не оправился, даже продолжая выигрывать сражения и оставаясь лучшим полководцем эпохи.

Источник: Colonel Cassad



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