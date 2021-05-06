Глава МИД Палестины передал для Путина письмо от Аббаса

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым передал письмо палестинского лидера Махмуда Аббаса президенту РФ Владимиру Путину.

В частности, по словам аль-Малики, в письме Аббас благодарит российского лидера за помощь в вакцинации. Также там затрагиваются темы взаимных интересов в ближневосточном регионе, в частности, ситуация в Палестине, передает ТАСС.

Глава МИДа Палестины напомнил, что раньше встречи между президентами проводились ежегодно, однако из-за пандемии коронавируса сейчас это невозможно.

«Поэтому альтернативой являются такие встречи. Мы считаем, необходимо сохранять такую традицию, чтобы Палестина могла перенять опыт РФ и ее мудрость», – отметил аль-Малики, открывая переговоры с Лавровым.

Также он указал на желание Палестины продолжить сотрудничество с Россией в сфере вакцинации.

В свою очередь Лавров в ходе встречи заявлял, у РФ есть идеи по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию, и она готова их озвучить.

Глава российского МИДа отмечал, что сегодняшние контакты для РФ имеют особое значение.

В апреле в ходе телеконференции спецпредставителей «квартета» по ближневосточному урегулированию российская сторона призвала собрать заседание стран на министерском уровне.