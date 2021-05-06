Госдеп напомнил Украине о потраченных на нее 4,6 млрд долларов

С 2014 года США выделили Украине свыше 4,6 млрд долларов в качестве общего объема помощи, сообщил Госдеп.

В эту сумму входит «помощь, связанная со сферой безопасности и не связанная с ней». Так, для борьбы с коронавирусом Киеву было выделено более 49 млн долларов, 306 млн долларов выделили гуманитарным агентствам для помощи «лицам, перемещенным или иным образом затронутым в результате агрессивных действий РФ на востоке Украины и в Крыму». Соответствующую справку Госдеп опубликовал перед визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, передает РИА «Новости».

Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы.