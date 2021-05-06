Мнение: О провале США в борьбе против России, и в чём виноват Цукерберг?

Говоря словами так и не позабытого времени, «Вашингтонский обком» позорно провалился.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это увидеть. Вот и люди – простые, не слишком интеллектуально одарённые, – это всё видят. В половине мира видят. И оттого провал ещё позорнее.

Казалось бы, причём тут #Россия?

Но так, на минуточку, кого Соединённые Штаты в своих стратегиях именуют соперниками или конкурентами (но не врагами, как кричит кремлёвская пропаганда!)? Россию и #Китай. Мол, подрывают две эти авторитарные державы американские ценности по всему миру. Демократию подрывают.

А #США сотоварищи её, стало быть, защищают. Тоже по всему миру. Да так, что щепки летят во все стороны. И дым столбом.

По крайней мере, такой рисуют картину мира западные #СМИ. А вот люди в мире видят всё это иначе.

Один примечательный опрос проводился среди 50 тысяч человек в 53 странах по заказу фонда «Альянс демократий» (Alliance of Democracies Foundation).

Самым поразительным выводом по итогам опроса стало то, что почти половина (44%) респондентов в этих 53 странах выразили обеспокоенность тем, что Соединённые Штаты угрожают демократии в их странах. Между тем о своем страхе перед влиянием Китая сообщили только 38%, а в страхе перед влиянием России признались только 28% опрошенных. Возможно, эти результаты являются отражением восприятия сравнительной мощи Соединённых Штатов. Однако они доказывают, что ни США, ни страны G7 больше не могут с лёгкостью облачаться в мантии защитников демократии.

По сравнению с прошлым годом восприятие Соединённых Штатов как угрозы для демократии по всему миру в значительной мере усилилось. Этот показатель вырос с +6 до +14. Прирост оказался особенно высоким в Германии (+20) и в Китае (+16).

Причём тут Марк Цукерберг? Ну, половина опрошенных (48%) сказали, что влияние крупных технологических компаний — в противовес простому существованию социальных сетей — является угрозой для демократии в их стране. Иначе говоря, цензура Facebook угрожает демократии в разных странах мира больше, чем Россия или Китай.

Ну а вообще, конечно, провал. Сотни миллионов долларов ежегодно тратит американский бюджет на пропаганду информационную борьбу против Китая и России. Но – не в коня корм. Люди не верят!

Может, пора сменить пластинку.

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