N-TV – саммит G7 не помог США и Германии прийти к согласию по «Северному потоку — 2»

Личная встреча госсекретаря США и главы МИД Германии не помогла им устранить разногласия по «Северному потоку — 2», пишет немецкий телеканал N-TV. Энтони Блинкен и Хайко Маас на полях саммита G7 в Лондоне в очередной раз обменялись своими позициями по этому вопросу, но достичь сближения им не удалось. Между тем, в самом правительстве Германии сейчас нет единого мнения относительно дальнейших действий в этой сфере.



Reuters

Даже при личной встрече госсекретарю США и министру иностранных дел Германии не удалось устранить разногласия по «Северному потоку — 2», пишет немецкий телеканал N-TV.

Решения в споре между США и Германией по поводу газопровода через Балтийское море по-прежнему не предвидится: во время встречи Энтони Блинкена и Хайко Мааса на полях саммита «Большой семёрки» в Лондоне сближения не произошло.

«Мы также говорили о «Северном потоке — 2» и ещё раз обменялись обоюдно известными позициями, — рассказал Маас после разговора с госсекретарём США, длившегося около 40 минут. — Никаких новостей нет». По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Германии, Блинкен отметил наличие «сильной оппозиции» «Северному потоку — 2» со стороны США.

Как напоминает немецкий телеканал, почти завершённый газопровод между Россией и Германией уже на протяжении многих лет относится к числу ключевых расхождений в германо-американских отношениях. Смена власти в Вашингтоне в начале года ничего не изменила в этой ситуации. США опасаются слишком сильной зависимости Европы от российского газа и хотят остановить проект при помощи санкций. Сторонники газопровода на это возражают, что американцы лишь хотят обеспечить себе лучшие возможности для сбыта собственного сжиженного газа в Европе.

В правительственной коалиции Германии также нет единства по поводу дальнейших действий по этому вопросу, отмечает N-TV. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр после недавней встречи со своим американским коллегой Ллойдом Остином в Берлине проявила готовность пойти Вашингтону навстречу. Она дала понять, что считает возможным временное прекращение строительства газопровода, и предложила поставить его эксплуатацию в случае завершения в зависимость от поведения России.

Как подчеркнул министр иностранных дел Германии Хайко Маас, разногласия с США по вопросу «Северного потока — 2» — лишь «малая часть» двусторонних отношений с Вашингтоном. По его словам, «за исключением этой проблемы», он в данный момент не видит никаких спорных тем, которые мог бы назвать «серьёзными».

Германия и США сейчас заняты восстановлением отношений, которым был нанесён существенный урон во время президентского срока Дональда Трампа. Американская сторона также сообщила о необходимости трансатлантического сотрудничества на фоне «дестабилизирующих действий» России, Китая и Ирана, заключает немецкий телеканал N-TV.