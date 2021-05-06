 

СТРАНА – Порошенко подозревают в покупке шедевров мирового искусства через оффшоры

06.05.2021, 4:02, Новости дня
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Согласно данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, бывший президент Украины Пётр Порошенко контролировал минимум шесть оффшорных компаний, среди активов которых обнаружили скульптуру Сальвадора Дали и картину Ильи Репина. Как передаёт «СТРАНА», согласно данным исследователей, оффшорные компании, которые связывают с Порошенко, пользовались услугами австрийского банка, а ещё 11 оффшорных компаний имели связь с его бизнес-империей.


Reuters

Бывший президент Украины Пётр Порошенко контролировал минимум шесть оффшорных компаний, среди активов которых обнаружили произведения искусства — скульптуру Сальвадора Дали и картину Ильи Репина. Как пишет «СТРАНА», об этом пишет пресс-служба Центра по исследованию коррупции и организованной преступности.

Согласно данным исследователей коррупции, оффшорные компании, которые связывают с Порошенко, пользовались услугами австрийского «Райффайзен Банк Интернешнл», ещё 11 оффшорных компаний имели связь с его бизнес-империей.  

Intraco, Vernon и ещё 15 компаний каждый год обрабатывали операции на десятки миллионов долларов. Большая часть из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

В шести случаях исследователи коррупции с помощью переписки по электронной почте и другой документации установили, что компании контролирует лично Порошенко. В остальных случаях была установлена связь операций с его бизнесом, но найти доказательство того, что Порошенко их контролировал, не удалось.

Кроме того, переписка по электронной почте и другие документы показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd.
В то же время официально бенефициарным владельцем Vernon Holdings Linquist и большинства из упомянутых шести компаний в документах Райффайзен значился Сергей Зайцев. 

По данным Центра, в начале 2010-х годов Порошенко построил поместье и решил приобрести для него дорогую мебель. С помощью оффшорной компании Vernon Holdings, которая находится на Виргинских островах, он вместе с супругой приобрел у итальянских производителей фурнитуру на сумму более $100 тыс.

Также по данным расследователей, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрёл на аукционе скульптуру Сальвадора Дали, которая обошлась в $338 500. Сделал он это при помощи оффшорной компании Linquist Ltd.

В апреле 2013 года Порошенко с помощью компании Vernon приобрёл предметы искусства на сумму 4,8 миллионов фунтов стерлингов, в частности полотно Ильи Репина «Казаки на Чёрном море». Позже компания передала Порошенко право собственности на эту картину в помещении почётного консульства Сейшельских островов в Киеве.



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