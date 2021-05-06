Мнение: Угроза на Западе

На турецком ТВ отставной генерал в рамках какой-то передачи на CNN Турция https://youtu.be/X7QmUM6cjw4 обнаружил в соседней стране слишком много американских баз. Как пишут греки, данный дед затирал в передаче, что для эффективной войны с Грецией надо создавать небольшие отряды коммандос, которые будут одновременно и решительно освобождать занятые греками острова.

В комментариях к данному видео некоторые на полном серьезе обсуждают перспективы войны с греками в Эгейском море.

Вы обратите внимание, что мы пытаемся принять меры предосторожности, чтобы атаковать не со стороны России, а со стороны НАТО. То есть с НАТО для нас покончено. Мы должны предпринять соответствующие шаги. Мы также должны соответствующим образом спроектировать нашу экономику.

Если Турция вступит в войну с США, это должно произойти из-за того, что люди окружили нас, не говоря уже о нашем союзнике, они не союзники, а вражеские элементы.

Думаю, начнется, как только закончится корона. Мировая война

Реально грядет 3 мировая война. Все быстро готовятся

Объекты защиты следует переносить в укрытия с подземной защитой в неизвестных местах.

Старый Шерхан хочет показать оставшимся в живых, что он все еще существует

Турция и Россия напрямую угрожают этим верхним регионам США.

Война в Средиземном море за суверенитет неизбежна. США вооружают Грецию в Эгейском море. США создали военные базы в Греции. Что делает Войну неизбежной. Да благословит Аллах турецкую армию, пусть Аллах сделает последнюю армию ислама победоносной.

Эти хорошие ребята знают, что мы возьмем острова, они скажут, что мы проиграли войну, чтобы Греция не расстроилась.

Если они атакуют нас из 50 F35, как мы защитим Стамбул?

Надо, не теряя времени, делать ракеты ПВО и ядерное оружие калибра s400 и даже лучше.

США + ЕС. Они стремятся создать повод для ведения войны с Турцией, либо Турция согласится жить под гегемонией Греции, либо греческие острова снова разоружатся. В тот момент, когда мы попытаемся разоружиться, они все подойдут и выстрелят.

Эгейские острова. Это не греческие острова.

Нам необходимо создать дополнительные военно-морские и воздушные базы, независимые от великого НАТО, в Бурсе, нам нужно создать военные верфи и базы подводных лодок в Айдыне и Мугле. 2-й этап. Необходимы подводные лодки, способные атаковать сушу в средиземноморье.

Турция официально окружена, и если российская ситуация коснется ногтей России, Нью-Йорк будет стерт с карты. Не будем наивными, Турция должна быстро подготовить мобилизационную армию. Давайте подготовим штурмовые войска против каждого острова наиболее подходящим для Каракуш-паши способом. В противном случае наш конец будет плачевным. В ближайшие годы разразится великая война.

К счастью, мы по менталитету ГОТОВАЯ нация.

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