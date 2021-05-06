Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Российский рынок акций растет в ходе торгов, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше 3627,91 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,26% – до 3622,25 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,53% – до 1525,54 пункта. Ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3628,43 пункта, передает РИА «Новости».

Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,07%, до 69,62 доллара за баррель.