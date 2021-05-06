 

Экс-генпрокурор Украины объяснил отставку отказом от дела против сына Байдена

06.05.2021, 3:32, Новости дня
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Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что президент страны Владимир Зеленский уволил его за отказ открывать дело против Хантера Байдена, сына действующего президента США.

Как поясняет Рябошапка, глава офиса президента Украины Андрей Ермак «обещал» Рудольфу Джулиани, экс-адвокату занимавшего пост президента США Дональда Трампа, «открыть расследование, касающееся Хантера Байдена». По словам бывшего украинского генпрокурора, Зеленский несколько раз спрашивал, «имеются ли нарушения закона (со стороны Хантера Байдена) в этом деле», начатом еще при генпрокуроре Юрии Луценко, передает ТАСС со ссылкой на BuzzFeed.

Рябошапка заявил, что было рассмотрено «15 или 16 дел», но «ничего, что могло быть нарушением закона», не выявили. Такое сопротивление давлению стало «одной из причин, по которым Зеленский решил сменить генерального прокурора», сказал он, пояснив, что Зеленский «хотел кого-то более ему лояльного, кто бы говорил «да». Бывший генпрокурор добавил, что у «Ермака были хорошие связи с администрацией Трампа, и он думал, что Трамп победит на выборах» в 2020 году. 

Рябошапка был назначен генпрокурором Украины в июне 2019 года. В марте 2020 года Верховная рада выразила ему недоверие, что автоматически повлекло за собой отставку с поста генпрокурора.

Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. В апреле Хантер Байден признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики.



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