Центр Чумакова сообщил о защите вакцины против полиомиелита от COVID-19

Живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание COVID-19, сообщил гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

Ученые уже предполагали, что россияне защищены от COVID-19 неспецифическим иммунитетом – однотипными реакциями иммунной системы организма на инфекции. В 1960-х годах советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Это предположение проверили и по отношению к коронавирусу.

Ишмухаметов сообщил, что около 60 добровольцев получили «живую вакцину от полиомиелита». В результате наблюдалось «резкое снижение заболеваемости в данной группе». «Этот вопрос мы доказали», – сказал он, добавив, что вакцинирование от полиомиелита ученые центра Чумакова «оставили пока в стороне как, скажем так, «скоропомощностной» вариант, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР (сейчас – центр Чумакова) разработал первую в мире технологию промышленного крупносерийного производства живой вакцины против полиомиелита в 1950-х годах. В 1960-х годах в СССР стартовала широкомасштабная иммунизация.

20 февраля была зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса. Она была разработана Центром Чумакова и получила название «КовиВак». Платформа, на которой создан «КовиВак», по словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, уже проверена.

«Это цельновирионная вакцина, «убитая», такое слово принято в биотехнологии. Вирус выращен в культуре ткани, инактивирован и очищен. (Вакцина) содержит все абсолютно компоненты вируса, поэтому ответ сильный, приближающийся к живой вакцине, но без возможных вредных побочных эффектов, характерных для аттенуированных вакцин, содержащих живые ослабленные бактерии или вирусы», – добавил Жемчугов.