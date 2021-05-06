 

В Томской области на 17-летнюю местную жительницу завели дело о вандализме

06.05.2021, 3:10, Разное
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за повреждение четырех баннеров «Бессмертного полка».

Следственные органы Томской области завели дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК) против 17-летней местной жительницы. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

По данным следствия, в Северске у здания торгового центра ночью 3 мая девушка «умышленно повредила» четыре баннера общероссийского движения «Бессмертный полк России», посвященные годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Расследование уголовного дела продолжается. Другие детали следствие не приводит. На кадрах видеозаписи заметно, как девушка подходит к плакату, срывает его и бросает на землю. Как уточняет «Коммерсант», полицейским удалось установить личность девушки 4 мая, она не учится и не работает.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что житель Владивостока стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК) из-за публикации на сайте «Бессмертного полка» фотографии рейхсминистра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

Источник: Новая газета



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