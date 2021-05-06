 

France 24 – к 200-летию кончины Наполеона в Париже не осталось ни одной улицы с именем императора

06.05.2021, 3:08, Новости дня
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Несмотря на огромный вклад Наполеона в историю Франции, в Париже, спустя 200 лет после смерти императора, нет ни одной улицы или площади, названной в его честь, констатирует France 24. Как поясняют эксперты, после падения Первой и Второй империй все названия городских объектов, связанные с Наполеоном, были изменены. Сегодняшние столичные власти, в свою очередь, не видят необходимости называть проспекты или площади в честь Наполеона, если этого не сделали их предшественники.

Париж, 1840 год. После многомесячных переговоров с Великобританией Франция добивается репатриации останков Наполеона I. 15 декабря того же года бывший император получает право на государственные похороны под звуки «Реквиема» Моцарта. Наполеон Бонапарт похоронен в самом сердце Парижа, в Дворце инвалидов, где он покоится и поныне.

Однако, несмотря на его вклад в историю, в Париже нет ни одной улицы, ни одной площади или бульвара, которые носили бы имя Наполеона.

ШАНТАЛЬ ПРЕВО, куратор выставки «Наполеона больше нет»: Совершенно верно, но так было не всегда. Напротив, во времена Первой империи в Париже существовала улица Наполеона, набережная Наполеона, даже Елисейский дворец назывался «Елисейский дворец Наполеона». После падения Первой империи, разумеется, наполеоновский кадастр ждали большие перемены, и все эти названия были изменены. Улица Наполеона, к примеру, станет улицей Мира.

Тот же принцип повторяется и после краха Второй империи Наполеона III.

ШАНТАЛЬ ПРЕВО: Проспект Наполеона получит более прозаичное название: проспект Оперы. В то же время, улица Бонапарта сохранится — эта знакомая нам улица в центре Сен-Жерменского квартала. Всё дело в том, что между генералом революции, генералом республики и императором Франции делалось различие.

Вот она, улица Бонапарта. А в двадцати минутах ходьбы от неё находится мэрия Парижа.

КАРЕН ТАЙЕБ, заместитель мэра Парижа, ответственная за культурное наследие: Я не думаю, что Наполеон, по правде, нуждается в площади или улице, или проспекте в его честь. Он представлен повсюду. Он оставил большой след в архитектуре города. Ему принадлежат большие монументы.  Я не уверена, что в XXI веке существует срочная необходимость создавать проспект Наполеона, который не был создан ни в XIX, ни в XX веке.

Даже если у Наполеона нет названной в его честь улицы, тень бывшего императора витает над Парижем. Названия битв, мирных договоров, имена генералов, архитекторов, учёных времён Первой империи — с ними прямо связаны названия по меньшей мере 150 станций парижского метро, а также самые знаковые монументы в столице: Триумфальная арка на площади Звезды, арка на площади Каррузель, церковь Мадлен, аркада на улице Риволи, здание биржи или Вандомская колонна.

Дата выхода в эфир: 04 мая 2021 года



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