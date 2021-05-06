 

Daily Mail – «мир смеётся над нами» — ЦРУ раскритиковали за политкорректную рекламу

06.05.2021, 3:08, Новости дня
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Новый рекламный ролик послужил поводом для многочисленных насмешек и осуждения в адрес ЦРУ. Многие пользователи интернета обвинили разведывательное агентство в том, что в своём видео оно слишком старательно продвигает так называемую «прогрессивную» повестку, пишет Daily Mail.

Новое видео, призванное привлечь в ЦРУ новых сотрудников, стало причиной для насмешек и критики в интернете. Многие пользователи социальных сетей сочли его чрезмерно политкорректным, пишет Daily Mail.  

Клип начинается с того, что анонимная 36-летняя сотрудница агентства в замедленной съемке движется к камере. Она объявляет себя «интерсекциональной» феминисткой, «ходячей декларацией», человеком, который отринул «ошибочные патриархальные представления о том, кем может или должна быть женщина».    

«Я добилась того, что меня приняли, и поднялась по карьерной лестнице. Я устала чувствовать, что должна извиняться за то, что занимаю моё положение»,  подчёркивает героиня рекламного ролика. «Я цветная женщина. Я мать. Я  цисгендерный миллениал, у которого диагностировано общее тревожное расстройство»,  добавляет она.

Клип был опубликован на официальной странице ЦРУ в Twitter. В подписи к видео сообщалось: «Я не жалею о том, кем являюсь. Я хочу, чтобы вы оставались собой, кем бы вы ни были. Работаете ли вы в ЦРУ или где-нибудь ещё в мире. Управляйте своим пространством. Сестрёнка, ты этого достойна».

Ролик вызвал резкую негативную реакцию в сети. Многие пользователи остались недовольны его «прогрессивностью». Одному из пользователей реклама ЦРУ напомнила скетч комедийного шоу Saturday Night Live. «Весь мир смеётся над нами»,  вторил ему другой комментатор.

«Я надеюсь, что ЦРУ на самом деле нанимает безмозглых миллениалов с изнуряющим синдромом тревоги, как в этой рекламе. Это было бы уморительно»,  написал третий пользователь Twitter. А сын экс-президента США Дональд Трамп — младший высказал уверенность: «Китаю и РФ это понравится».   

«Раньше работать в ЦРУ означало служить стране. Теперь же оно используется в качестве инструмента, чтобы требовать  и получать  что-либо, залечивать эмоциональную травму или продвигать личную повестку. С этим новым ЦРУ Америка становится всё менее защищённой и всё более опасно политизированной»,  написал в Twitter экс-сотрудник ведомства Брайан Дин Райт.

«Многие люди, которые не обращают внимания на ЦРУ и органы безопасности, похоже, думают, что это видео ЦРУ  их первая попытка прорекламировать, поддержать и принять «прогрессивную» идеологию. Они делают это годами. Я писал об этом ещё в 2015 году»,  отметил в своём твите журналист Гленн Гринвальд, получивший Пулитцеровскую премию за статьи о государственных программах слежки в США.

«Самое показательное в этом видео: оно показывает, кто, по оценке ЦРУ, был бы заинтересован в работе на них. Очевидно, они думают, что привлекают «прогрессивных» миллениалов, и, вероятно, они правы»,  высказался журналист Мэтт Тайбби.

«Посмотрите это безумное видео о найме в ЦРУ и попробуйте мне после этого сказать, что ЦРУ не является проснувшимся болотным чудовищем, способным и готовым использовать свою власть в качестве оружия для нападения на своих политических оппонентов: консерваторов»,  сказала комментатор Лиз Уилер.

«Помнится, лет семь назад я предупреждала об этой опасности, за что подверглась травле типами с Tumblr»,  отметила журналистка Рания Халед. «Я не знаю, изобретало/ финансировало/распространяло ли ЦРУ «прогрессивную» идеологию, но давайте признаемся, это было бы совершенно логично»,  добавил публицист Майкл Триси.

«С нетерпением жду следующего видео ЦРУ, которое объяснит, что «расширенные методы допроса» в действительности являются «сверхпрогрессивным»,  написал доцент кафедры истории Массачусетского университета Амхерст Ашиш Капур Сиддик, подразумевая пытки, которые американские спецслужбы применяли в отношении подозреваемых в терроризме.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

BSAJohn4: Мне отсюда слышно, как русские смеются!

WarriorDown: Мы  посмешище для всего мира.

Casey Spoiler: Я бы предпочёл, чтобы героиня ролика говорила: «Я невероятно умная, высокоморальная и физически здоровая…»

ThisOldHouse: Что вообще всё это значит?
           
M61: Чего??? Я-то думал, ЦРУ ищет психически здоровых сотрудников. Как же я ошибался!

Hairdo: Америка обречена. Это так тупо.

boot55555: Такое нарочно не придумаешь.



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