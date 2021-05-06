 

Канада первой в мире разрешила применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей от 12 лет

06.05.2021, 2:54, Новости дня
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16 апреля министерство здравоохранения Канады получило заявку на расширение показаний вакцины Pfizer/BioNTech. Первоначально вакцина была разрешена для использования у людей в возрасте 16 лет и старше.

После завершения научного обзора министерство определило, что эта вакцина безопасна и эффективна для предотвращения COVID-19 при использовании у детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Как отмечает Reuters, Канада стала первой страной, разрешившей вакцинировать детей от 12 лет препаратом Pfizer.

Контекст:31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет.
Вакцина производства Pfizer/BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее зарегистрировали и применяют в ряде стран, в частности в Великобритании, Канаде, США, Швеции, Швейцарии, Евросоюзе, Израиле.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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