Бузовой провели операцию

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову госпитализировали в Москве, ей провели операцию, сообщил ее пиар-директор Антон Богославский.

В СМИ появилась информация о том, что Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник, где провели срочную операцию под общим наркозом, передает РИА «Новости».

Богославский подтвердил «Комсомольской правде», что певица «действительно находится в больнице» и что «операция уже проведена». По словам пиар-директора, «за ее состоянием следят лучшие врачи». Команда Бузовой не раскрывает причины госпитализации.

Ее поклонники предполагают, что всему виной травма, полученная Бузовой во время прошлогоднего концертного шоу и давшая о себе знать на проекте «Ледниковый период». Однако «есть еще предположение, что у артистки возникли серьёзные проблемы со зрением», пишет издание.