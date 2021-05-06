 

Мнение: Навальный, Песков и ЦРУ

06.05.2021, 2:24, Разное
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Еще в прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин наговорил, что отравление Алексея Навального «срежиссировано» Западом. Комментируя комментарий Володина, Дмитрий Псков, трудоустроенный пресс-секретарем президента заявил, что с Навальным работают «специалисты ЦРУ».

Казалось бы, чего проще, возбудить уголовное дело и вывести на чистую воду всех супостатов, разоблачить и «режиссеров отравления» и сотрудников ЦРУ, «работавших с Навальным»….  Но уголовное дело по отравлению Навального так и не возбуждено, заграничные негодяи так и не разоблачены.

Еще 16 ноября прошлого года Навальный подал в суд на Пескова, обратившись с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Но суд отказался принимать иск к производству. В марте Навальный снова обратился в суд с иском. В апреле суд оставил иск без движения.

Но капля камень точит. Пресненский суд Москвы все-таки был вынужден принять иск и даже назначить дату предварительного заседания – 27 мая в 13:45.

Мне вот интересно, Песков будет представлять доказательства , что с Навальным работают «специалисты ЦРУ»? Или адвокаты президентского пресс-секретаря заявят в суде, что информация о «специалистах ЦРУ» в окружении Навального – это секретная информация?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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