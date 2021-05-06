Мнение: Про «украинский геноцид» населения Крыма

Вице-премьер России Марат Хуснуллин во время визита в Крым заявил, что регион обеспечен водой на ближайшие годы.

Дословно: «Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети».

И добавил: «Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей» (отсюда).

На этом бы остановиться. Но тут глава Крыма Сергей Аксенов вставил свои пять копеек и завил, что «действия официального Киева можно расценивать как геноцид». И Хуснуллин с этим утверждением согласился…

Складывается впечатление, что ни Аксенов, ни Хуснуллин понятия не имеют, что такое геноцид.

В любом серьезном справочнике можно узнать, что геноцид – это форма массового насилия, действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу.

К какой национальной, этнической, расовой или религиозной группе относится население Крыма? Это первый вопрос, возникший у меня, когда я прочитал про «украинский геноцид» населения Крыма.

Ну и второй вопрос. Если глава региона договорился до того, что «действия официального Киева можно расценивать как геноцид», выходит, что Хуснуллин лукавит, заявляя, что регион обеспечен водой на ближайшие годы? Потому что заявления Аксенова и Хуснуллина – взаимоисключающие. Если проблема с водой решена, то не может быть никакой речи ни о геноциде, ни даже о каких-то бытовых трудностях, созданных Украиной населению Крыма. А если трудности все-таки есть, значит, проблема с обеспечением водой Крыма еще не решена. Логично?

В общем, не стоит разбрасываться такими обвинениями, как обвинения в геноциде населения Крыма. Иначе можно прослыть балаболом….

На снимке: Сергей Аксенов и Марат Хусннулин в Крыму, фотография отсюда

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