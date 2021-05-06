Байден заявил о мини-революции в Республиканской партии США

Президент США Джо Байден прокомментировал намерение лидеров республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США лишить должности председателя Конференции конгрессменов-республиканцев Лиз Чейни, которая критиковала экс-главу государства Дональда Трампа.

У Байдена сложилось впечатление, что республиканцы «пытаются определить, за что они выступают», партия «находится в самом разгаре этой значительной своего рода мини-революции». Байден отметил, что в Демократической партии, членом которой он является, тоже «были внутренние ссоры и разногласия», но таких он «не припомнит».

Байден заявил, что США «крайне необходима Республиканская партия» и «двухпартийная система», так как «однопартийная система вредна для здоровья» государства. По его мнению, «республиканцы находятся дальше от попыток понять, кто они и что они отстаивают», чем он полагал прежде, передает ТАСС.

СМИ сообщают, что большинство республиканцев в Палате представителей поддерживает отстранение Чейни. Отстранение ей грозит уже в этом месяце. Она входит в число 10 республиканцев, которые выступили за импичмент Трампа.