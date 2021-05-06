 

Актеры из Властелина Колец запустят подкаст, в котором будет всё о съемках культовой трилогии

06.05.2021, 1:08, Разное
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Идея актеров Доминика Монахана и Билли Бойда, известных по ролям хоббитов Мерри и Пиппина во «Властелине Колец», будет воплощена в жизнь. Они хотят запустить подкаст с громким названием «Лук дружбы», в котором будет рассказываться о процессе съемок культовой трилогии Питера Джексона.
Темами обсуждения для актеров на подкасте станут новости о последних достижениях поп-культуры, знаменитости хотят проверить объём знаний у поклонников «Властелина Колец» о хронике великой войны за кольцо, которая длилась не одну тысячу лет. Они смогут рассказать немало эксклюзивных историй со съемок и пригласить своих звездных коллег. Выход первого эпизода подкаста запланирован на 18 мая.

Задумано, что выход выпусков «Лука дружбы» будет происходить еженедельно на Spotify, а также на площадках других платформ для подкастов, в том числе на YouTube. «Доминика Монахана пришлось уговаривать, это так, но этот проект с подкастом будет замечательным», — поделился Билли Бойд.

Генеральный директор компании Kast Media, продюсирующий шоу, заявил, что публика будет взволнована привлечением этого гениального комедийного дуэта к подкасту. Поклонникам давно известно их остроумие и подшучивание друг над другом в фильмах „Властелин Колец“. Этот подкаст может продемонстрировать, что их безграничная энергия и интерес простирается гораздо дальше.

На момент 2021 года трилогия «Властелин Колец», как и серия фильмов «Гарри Поттер», отпраздновала свое двадцатилетие. По такому случаю журнал Empire ознаменовал событие выпуском праздничного материала, в котором приняли участие звезды обеих франшиз — Элайджей Вуд и Дэниел Рэдклиф.

Источник: daily.afisha.ru



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