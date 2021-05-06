Врач Жемчугов объяснил, почему нельзя бороться с аллергией с помощью лекарств

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, почему нельзя посредством лекарств бороться с аллергией. В основном она обостряется весной, когда распускаются растения.

Важно понимать, что аллергия – не заболевание, а симптом, это состояние говорит об ослабленной иммунной системе. Медики выделяют две основные причины: жизнь в условиях плохой экологии или заболевание, угнетающее иммунитет, например, какая-либо хроническая инфекции. У иммунной системы просто нет сил, чтобы противостоять чужеродным молекулам.

Иногда аллергия проявляется на поздних стадиях рака, когда организм сильно ослаблен. Причиной неприятных симптомов также могут выступать тяжелые аутоиммунные патологии. Важно искать фактор, на который реагирует организм. Как только истчоник будет исключен, человеку станет легче.

Доктор выступает против кожных проб аллергию, поскольку в перспективе они могут в очередной раз провоцировать проблему.

Источник: riafan.ru